Zemiakové krokety s medvedím cesnakom a nivou

Príjemne sa usadte, začíname! Toto je môj prvý príspevok o jedle a veľmi sa z neho teším. Dnes si spolu uvaríme niečo s medvedieho cesnaku, ktorý má neuveriteľnú silu (aj vôňu) a preto ho treba na jar konzumovať vo veľkom!

Jar je obdobie, kedy chodíme pravidelne zbierať medvedí cesnak a potom ho máme plnú chladničku a pridávame ho úplne všade. Je to zelený lístok, ktorý obsahuje neskutočné množstvo vitamínov a použiť sa dá na veľa spôsobov. Pripraviť si z neho môžete polievku, prívarok, omáčku, pesto, šalát alebo len tak zahryznúť k chlebíku. Naši predkovia ho používali okrem korenia aj ako liek pri liečení mnohých ochorení. Prečo sa však volá medvedí? Môže to byť aj preto, že má toľko sily, ako medveď alebo keď ho spracovávate v kuchyni, tak kuchyňa vonia ešte aj na druhý deň po cesnaku. No legenda však tvrdí, že medvedí cesnak sa volá práve preto, že je to prvá rastlina, ktorú medveď konzumuje po dlhom zimnom spánku. Dávate si pozor keď pôjdete zbierať medvedí cesnak, aby ste sa teda nestreli s nejakým tým medveďom.

Typ: Ak nemáte čas robiť domáce zemiakové cesto, určite skvelo budú chutiť aj zo zemiakového práškového cesta.

INGREDIECIE:

cca 50 lístkov medvedieho cesnaku

250 g syru niva – alebo iného aký máte práve doma

250 g zemiakov

75 g hladkej múku

soľ

olej

cibuľa na ozdobu

kyslá smotana na ozdobu

POSTUP:

Zemiaky uveríme v šupke najlepšie deň dopredu. Na druhý deň ich ošúpeme a nastrúhame na tej jemnejšej strane strúžika, pridáme múku a soľ. Vypracujeme príjemné nelepivé cesto. Múku prisypávajte postupne, pretože sa môže stať, že vaše zemiačky budú potrebovať menej alebo viac múky ako tie naše. Z cesta vyvaľkáme valec, z ktorého odtrhávame kúsky cesta. Z nich tvarujeme placky, ktoré plníme syrom a medvedím cesnakom. Nivu si nakrájame dopredu na také 0,5 cm kocky a môžeme si ich rovno aj obaliť v medveďom cesnaku. Do stredu placky dáme kúsok syra s medvedím cesnakom. Placku uzavrieme a vytvarujeme guľku, ktorú smažíme na dobre rozpálenom oleji z každej strany pokým nie sú pekne sfarbené do zlatova. Vyťahujeme na kuchynskú utierku, aby sa prebytočný tuk vsal a podávať môžeme s kyslou smotanou a osmaženou cibuľkou. Dobrú chuť!

Typ: Najlepšie je ich zjesť ešte horúce, aby sa vám syr pekne v strede ťahal. Krokety si však môžete pripraviť aj dopredu, dať do mrazničky a vytvoriť si tak domáci polotovar. Potom bude stačiť iba rozpáliť tuk a obed bude hotový raz, dva, tri! Tak isto ako pri všetkých ostatných našich receptoch, treba využiť čo je v chladničke, preto naplniť si krokety môžete hoc čím, čo máte radi.

